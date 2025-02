La certification de Référent en médiation professionnelle et qualité relationnelle est portée depuis plus de vingt ans par l’EPMN. Elle concerne les activités relatives à la prévention des risques relationnels, à la médiation et à la négociation pour aboutir à la formalisation d’accords.

La certification permet d’intervenir dans tous les champs de la médiation et apporte des compétences méthodologiques et relationnelles nécessaires à la conduite d’une activité de médiation professionnelle déontologique. Elle est une réponse aux besoins de professionnels confrontés aux situations de relations dégradées.

Les certifiés peuvent ainsi compléter leurs compétences dans le cadre de la prévention des tensions et des conflits dans les organisations et peuvent apporter leur concours dans le champ judiciaire pour le règlement amiable des litiges.